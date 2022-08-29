 
مباشر

الحكومة الإيرانية توافق على تعدين العملات المشفرة

مال وأعمال

الحكومة الإيرانية توافق على تعدين العملات المشفرة
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tp4b

أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، عن موافقة الحكومة على استخدام وتعدين العملات المشفرة.

إقرأ المزيد
دعوات أمنية إسرائيلية للجيش للاستعداد لعمل عسكري ضد إيران
دعوات أمنية إسرائيلية للجيش للاستعداد لعمل عسكري ضد إيران

وأوضح رضا فاطمي أمين قائلا: "تمت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد (أمس)، الموافقة على تعدين العملات المشفرة..كان هذا القرار موجودا في السنوات السابقة وتم تعليقه لبعض الوقت، ولم تمنح وحدات تعدين العملات المشفرة تراخيص إنشاء وتشغيل".

وتابع فاطمي أمين: "من خلال تحليل قضية العملة المشفرة في الحكومة، تمت الموافقة على جزء من أحكامها، وبناء على ذلك، يمكننا منح الوحدات المعنية رسميا تراخيص التأسيس والتشغيل".

وأردف وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني: "في الأسابيع القليلة الماضية، تم تمويل أول شحنة استيراد في البلاد بعملة مشفرة..من الآن فصاعدا، يمكن استخدام العملات المشفرة للواردات".

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا