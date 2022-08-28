المستشار النمساوي يدعو لوقف "جنون" أسواق الطاقة

أشار المستشار النمساوي كارل نيهامر، إلى ضرورة صياغة نهج أوروبي موحد لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ومنع روسيا من تسعير الكهرباء والطاقة يوميا في أوروبا.

وقال: "يجب في النهاية أن نوقف الجنون الحالي الذي يسود أسواق الطاقة، ولا يمكن القيام بذلك إلا بحلول أوروبية".

وأضاف نيهامر: "هناك شيء واحد واضح: يجب أن ينخفض سعر الطاقة الكهربائية في البورصات، وهذا أمر ضروري للاقتصاد والصناعة".

وأكد أنه "سيواصل المشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام والساعات المقبلة" حول هذه المسألة.

وقال إنه يرى أن من الضروري عدم إعطاء روسيا فرصة "تحديد أسعار الكهرباء الأوروبية كل يوم".

المصدر: تاس