 أول قطار "شاي" يغادر ووهان متجها إلى موسكو

أفادت الممثلية التجارية الروسية في الصين، بأن أول قطار يضم 50 حاوية محملة بالشاي غادر يوم أمس الجمعة مدينة ووهان الصينية متوجها إلى موسكو.

وذكرت الممثلية التجارية الروسية، أن ذلك يجري في إطار المشروع الجديد "قطارات تصدير الشاي الخاصة إلى روسيا".

وأشارت الممثلية في بيانها اليوم، إلى أنه المقرر أن تتوجه قطارات "الشاي" من ووهان إلى روسيا بشكل منتظم.

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وأضاف البيان: "في 26 أغسطس، انطلق أول قطار مكون من 50 حاوية (حوالي 1000 طن) من ووهان إلى موسكو كجزء من المشروع الجديد- قطارات تصدير الشاي الخاصة إلى روسيا".

يشار إلى أن مجموعة من كبار المسؤولين المحليين الصينيين وكذلك ممثلي البزنس المحلي، حضروا الاحتفال بانطلاق أول قطار "شاي" نحو روسيا.

من جانبه، أكد الممثل التجاري الروسي في الصين، أليكسي داكنوفسكي، في تحيته للمشاركين عبر الفيديو، أن "ووهان ساهمت بشكل كبير في ظهور تقاليد شرب الشاي في روسيا في منتصف القرن الثامن عشر، حيث كانت هذه المدينة مركز تجارة الشاي بين روسيا والصين".

المصدر: نوفوستي