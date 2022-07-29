روسيا تخصص 30 مليار دولار لتطوير السكك الحديدية مع الصين

ستخصص روسيا قرابة 30.8 مليار دولار حتى 2030 لتطوير السكك الحديدية مع الصين وكازاخستان ومنغوليا، وجاء ذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "فيدوموستي" نقلا عن عرض تقديمي لوزارة النقل الروسية.

الحديث يجري عن 7 مشاريع، ومن المقرر في إطارها بناء ثلاث نقاط تفتيش جديدة على الحدود الروسية مع الدول المجاورة (المذكورة).

ومد 369 كيلومترا من مسارات السكك الحديدية في روسيا وثلاثة آلاف كيلومترا من السكك الحديدية في كازاخستان ومنغوليا والصين.

ومن أكبر المشاريع السبعة سيكون ممر نقل دولي جديد بين روسيا ومنغوليا والصين. وسيتم إنشاء خط السكة الحديد من أجل ربط السكك الحديدية العابرة لسيبيريا بالصين عبر منغوليا.

المصدر: "فيدوموستي"