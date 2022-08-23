مصر تدخل مرحلة الاتفاقات النهائية مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة دخلت في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.

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وجاءت تصريحات مدبولي خلال استقبال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وسها جندي، وزيرة الهجرة والشباب، المشاركين في ملتقى لوغوس الثالث للشباب 2022، الذي يقام في نسخته الحالية تحت عنوان: "عودة إلى الجذور".

وأوضح مصطفى مدبولي أن "الدولة تقدم دعما نقديا لـ4 ملايين أسرة، بواقع من 16 إلى 20 مليون مواطن، من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وأنه تمت إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا للبرنامج"، مؤكدا أن "المصريين يعملون معا كنسيج واحد، وأن مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز".

وتوجه مدبولي للشباب قائلا: "أتمنى أن تكون زيارتكم لمصر فرصة لتروا بأنفسكم حجم التنمية الكبير الذي تم إنجازه في العلمين الجديدة"، مشيرا إلى أنه قبل 5 سنوات، عندما كان يتقلد مسؤولية حقيبة وزارة الإسكان، "لم يكن يوجد في هذا الموقع طوبة واحدة، بل كانت المنطقة عبارة عن ساحل رملي فقط".

وأردف: "أقول لكم ذلك حتى يمكن أن تحكموا بأنفسكم على ما تم إنجازه هنا في أقل من 5 سنوات".

وحول الوضع الاقتصادي لمصر، قال رئيس الوزراء المصري أن "الدولة تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحققت بفضله معدلات نمو كبيرة لولا أزمة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية"، لافتا إلى العمل على رفع مستويات التعليم، بالقول: "نقيم من أجل ذلك عددا كبيرا من الجامعات، لا سيما الجامعات المتخصصة".

المصدر: "المصري اليوم"