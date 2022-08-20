"فاينانشال تايمز": ألمانيا بدون الغاز الروسي ستواجه تضخما هو الأكبر منذ 70 عاما

دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث ستواجه البلاد تضخما هو الأكبر منذ 70 عاما.

وقال ناجل: "من المرجح أن تستمر الصعوبات مع سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، خفضت روسيا بشكل حاد إمدادات الغاز، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أكثر من المتوقع". كما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز".

ووفقا له، فإن مشكلة التضخم المرتفع ستقلق ألمانيا أيضا في عام 2023. وتوقع أنه مع تفاقم أزمة الطاقة، فمن المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل.

المصدر: نوفوستي