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سعر الغاز في أوروبا يسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر

مال وأعمال

سعر الغاز في أوروبا يسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر
Sputnik
صورة تعبيرية
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أظهرت التداولات أن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا تجاوز اليوم الثلاثاء مستوى 2600 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ بداية مارس الماضي.

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"غازبروم": أسعار الغاز في أوروبا مرشحة للارتفاع إلى 4000 دولار

وبناء على التداولات فقد صعدت أسعار الغاز الطبيعي اليوم في السوق الأوروبية بنسبة 13%.

وكانت أسعار الوقود الأزرق قد استهلت التعاملات عند 2418 دولارا لكل ألف متر مكعب وبعد ذلك سارعت من ارتفاعها وتجاوزت مستوى 2600 دولار.

وقبل ذلك ذكرت شركة الغاز الروسية "غازبروم" أن أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء القادم مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك بحسب تقديرات متحفظة.

المصدر: برايم

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