"غازبروم": أسعار الغاز في أوروبا مرشحة للارتفاع إلى 4000 دولار

ذكرت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، أن سعر الغاز للعقود الفورية في أوروبا وصل إلى مستوى 2500 دولار لكل ألف متر.

ووفقا للشركة الروسية فإن أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء القادم مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك بحسب تقديرات متحفظة.

وتم تداول أسعار الوقود الأزرق في أوروبا الأسبوع الماضي بالقرب من مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، ومنذ ذلك الوقت تسارع الارتفاع وجرى تداول العقود اليوم فوق مستوى 2500 دولار.

وتواجه أوروبا أزمة طاقة في ظل عدة عوامل منها تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: برايم