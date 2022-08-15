دراسة تتحدث عن اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي في مصر

في دراسة له، بين المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تمتلك 63 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بدءا من يناير 2021.

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وأشارت الدراسة إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي، حيث عزز زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، الاكتشافات البحرية التي تم إجراؤها في العقد الماضي في البحر الأبيض المتوسط، كما شهدت أنشطة المناقصات في مشاريع التنقيب والإنتاج تحسنا كبيرا أدى إلى توقيع اتفاقيات متنوعة مع شركات النفط العالمية لاستكشاف الغاز ومشاريع التطوير.

وبحسب الدراسة، فإن مصر استطاعت في 2018، أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع ارتفاع معدل إنتاجها إلى 6.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، بزيادة تزيد على 30% منذ عام 2016، مما جعل البلاد واحدة من أكبر المنتجين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

كما تمت الإشارة إلى أن "ذلك أدى إلى تقدم القاهرة المتزامن في تطوير موارد الطاقة المتجددة، حيث أوجد الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة معا فائضا في الكهرباء يمكن تسويقه، وأنه من المقرر أن ينمو بشكل كبير في المستقبل القريب مع بدء مشروعات الطاقة المتجددة الإضافية والطاقة النووية في مصر".

ووفق ما نقلت صحيفة "اليوم السابع"، سجلت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022 ارتفاعا بنسبة 98% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار، وصعدت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي من 456 مليون دولار خلال العام 2020 لتصل إلى 3.959 مليار دولار عام 2021، لتحقق ارتفاعا بنسبة 768.2%، وسط توقعات بأن ترتفع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي والتوسع في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

المصدر: "اليوم السابع"