سعر البيتكوين يرتفع فوق 25 ألف دولار

دلت معطيات موقع Coindesk، مع حلول السادسة و36 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت موسكو، على تسارع نمو سعر البيتكوين خلال جلسة التداول اليوم الاثنين، حيث تم تداولها عند 25.06 ألف دولار.

ومع حلول الساعة 6:47 بتوقيت موسكو، كان سعر البيتكوين عند مستوى 24.88 ألف دولار.

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يشار إلى أن البيتكوين، هو نظام لامركزي لعملة مشفرة تحمل نفس الاسم يعتمد على تقنية blockchain، والتي يمكن "تعدينها" (إصدارها) من قبل أي مستخدم - عضو في النظام. ولتحقيق ذلك يجب إنشاء كتل جديدة من هذا النظام.

المصدر: تاس