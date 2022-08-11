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استقرار أسعار النفط مع استئناف ضخ الخام عبر "دروجبا"

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط مع استئناف ضخ الخام عبر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد استئناف ضخ النفط من روسيا إلى أجزاء من أوروبا عبر خط الأنابيب "دروجبا".

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وبحلول الساعة 14:42 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.13% إلى 92.97 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 98.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتم أمس استئناف ضخ النفط الخام من روسيا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا"، وتم ذلك بعد أن أعلنت شركة "ترانس نفط" الروسية الثلاثاء الماضي أن أوكرانيا علقت تدفقات النفط عبر خط الأنابيب منذ مطلع أغسطس الجاري، لأن العقوبات الغربية منعتها من تلقي رسوم ترانزيت الخام من موسكو. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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