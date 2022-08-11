مسؤولة تتحدث عن موعد استئناف ضخ النفط الروسي عبر "دروجبا" إلى التشيك

أفادت مسؤولة في شركة طاقة بالتشيك، بأن استئناف إمدادات النفط من روسيا إلى جمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة أو حتى الساعات.

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وقالت باربورا بوتسوفا، المتحدثة باسم مشغل MERO: "قد تستأنف إمدادات النفط (من روسيا) إلى التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا خلال اليوم أو اليومين المقبلين أو حتى عدة ساعات. كل هذا يتوقف على وقت دفعها. المفاوضات بشأن هذا يجريها ممثلو Orlen Unipetrol، التي تمتلك مصافي النفط التشيكية".

وكانت الإمدادات قد توقفت في الأيام الماضية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وكانت شركة "ترانس نفط" الروسية قد أفادت بأن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية قد أوقفت في 4 أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من "دروجبا"، حيث لم يتمكن الجانب الروسي من دفع رسوم العبور (ترانزيت) لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

يشار إلى أن خط أنبوب "دروجبا"، الذي افتتح في عام 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي