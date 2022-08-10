سلوفاكيا تكشف موعد وصول النفط الروسي عبر "دروجبا" إلى أراضيها

أفاد مسؤول بشركة طاقة بسلوفاكيا بأن إمدادات النفط الخام من روسيا بواسطة خط الأنابيب "دروجبا" عبر أوكرانيا ستستأنف اليوم الأربعاء على أن تصل أراضي سلوفاكيا بشكل مباشر صباح الخميس.

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وقال أنتون مولنار المتحدث باسم مصفاة سلوفنافت لوكالة "نوفوستي" اليوم، إن النفط الخام من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" سيصل إلى حدود أوكرانيا مع سلوفاكيا في تمام الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، على أن يصل مباشرة إلى أراضي سلوفاكيا صباح الخميس.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وسائل إعلام أن هنغاريا وسلوفاكيا اتفقتا مع أوكرانيا على استئناف ترانزيت النفط الروسي عبر خط الأنابيب المار في الأراضي الأوكرانية.

وكانت الإمدادات قد توقفت في الأيام الماضية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وكانت شركة "ترانس نفط" الروسية قد أفادت بأن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية قد أوقفت في 4 أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من "دروجبا"، حيث لم يتمكن الجانب الروسي من دفع رسوم العبور (ترانزيت) لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

يشار إلى أن خط أنبوب "دروجبا"، الذي افتتح في عام 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي