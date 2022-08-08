بسبب التضخم.. مجموعة "سوفت بنك" اليابانية تخسر 23.4 مليار دولار

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة "سوفت بنك" سجلت خسائر بلغت 23.4 مليار دولار بالربع الأول من العام، أبريل - يونيو، بسبب المخاوف من التضخم.

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وبحسب "أسوشيتد برس"، تأتي خسائر "سوفت بنك" (3.16 تريليون ين) مقارنة بأرباحها البالغة 762 مليار ين في الربع نفسه من العام السابق، في حين أفادت الشركة بأن المبيعات الفصلية ارتفعت بنسبة 6%.

هذا وتكبدت "سوفت بنك" خسائر بلغت 1.7 تريليون ين (13 مليار دولار)، بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس، مقارنة بأرباحها البالغة 4.9 تريليون ين في العام السابق، بينما نمت المبيعات السنوية بنسبة 10.5% لتصل إلى 6.2 تريليون ين (46 مليار دولار)، وفق "أسوشيتد برس".

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه بالرغم من أن محفظة "سوفت بنك" ليست لها علاقة مباشرة بالحرب في أوكرانيا، فإن الشركة حذرت من أن عدم اليقين العالمي بالإضافة إلى التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة ستضر على الأرجح بأرباحها.

المصدر: "أ ب"