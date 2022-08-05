روسيا قد تقلص صادرات الحبوب هذا العام

صرح وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، بأن روسيا قد تخفض خطة صادرات الحبوب إلى الخارج هذا العام ، لكنه شدد على أن روسيا ستلبي السوق المحلية بشكل كامل.

وأشار الوزير الروسي في اجتماع ميداني إلى أن أعمال الحصاد تجري الآن بشكل مكثف في جميع المقاطعات الروسية، حيث قام المزارعون بحصد 27 في المائة من الحقول وجمعوا حوالي 55 مليون طن من الحبوب.

ووفقا للوزير الروسي فإن هذه النتيجة تعد مؤشرا جيدا بشكل عام لكنه أقل بكثير من العام الماضي. ويفسر الانخفاض في المحصول هذا العام بالتأخر في البدء بالعمل في العديد من المناطق الروسية بسبب الربيع البارد والظروف الجوية، بالإضافة إلى صعوبات في استيراد المكونات الأجنبية للمعدات والآليات.

وتتوقع وزارة الزراعة الروسية هذا العام محصول حبوب عند 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح، ومن المجموع الإجمالي يمكن تصدير 50 ​​مليون طن من الحبوب.

المصدر: نوفوستي