وزير الخزانة التركي: فترات التضخم الأولى "حلوة"

وصف وزير المالية التركي، نور الدين نبطي، خلال مشاركته في برنامج لقناة "أهبار" التركية، فترات التضخم الأولى في تركيا بـ"الحلوة"، إذ أن التجارة تنتعش.

إقرأ المزيد

وقال نبطي: "فترات التضخم الأولى حلوة. التجارة تنتعش. لكن أصحاب الدخل الثابت يعانون. الحكومة بقيادة رئيسنا المحترم ستتغلب على هذه المشكلة".

ويأتي تصريح الوزير مع تجاوز التضخم النقدي في البلاد نسبة 79 بالمئة على أساس سنوي.

ولفت الوزير إلى أنه كان هناك دعم مع ظهور موجة التضخم الأولى في ديسمبر الماضي، حيث "تم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم جميع شرائح المجتمع. وأظهرت تركيا اختلافا، فقد زاد النمو بينما كان يقال إنه سيتقلص".

وطالب نبطي الشعب بدعم الحكومة والرئيس أردوغان، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور، وتم تقديم دعم جاد لرواتب جميع الأيتام المتقاعدين والأرامل، وتم رفع رواتبهم.

وأضاف نبطي: "هناك صدمة عانينا منها في الثمانينيات والتسعينيات: بسبب التضخم. كان لا يعرف كم من الوقت سيستغرق هذا. أولئك الذين يشعرون بالرضا عن الزيادة، بالحد الأدنى للأجور، في يوليو يعلمون أن الوضع لن يطول".

وتابع نبطي: "في التسعينيات، عندما واجه أصحاب الدخل المنخفض صعوبات، عندما كانوا مرضى، لم تتح لهم الفرصة للذهاب إلى المستشفى. لكن الآن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يثقون في أن هناك دولة تعتني بهم عندما يكونوا مرضى".

ووفقا لوزير التجارة التركي، محمد موش، فقد ارتفعت الصادرات من تركيا بنحو 13.4 في المئة، لتسجل 18.6 مليار دولار، فيما ارتفعت أيضا الواردات بنحو 40.8 في المئة لتسجل 29.1 مليار دولار.

المصدر: صحيفة "زمان"