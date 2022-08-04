من شاشة "فوكس نيوز".. وزير الخارجية الهنغاري يوضح أهمية الغاز الروسي لبلاده

شدد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، على أهمية روسيا لبلاده كمورد للغاز الطبيعي، وأوضح الوزير في مقابلة بثت على شاشة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أسباب هذه الأهمية.

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وقال الوزير الهنغاري، إن المجر (هنغاريا) هي دولة ليس لها منفذ على البحر، لذلك لا يمكنها الاعتماد إلا على الغاز الطبيعي القادم عبر خطوط الأنابيب، وعند النظر إلى البنية التحتية في منطقة وسط أوروبا يظهر أن المجر ليس لديها خيار إلا الاعتماد على مصادر الغاز الروسية.

وأضاف الوزير قائلا: "إذا كنت ترغب في شراء كميات كبيرة من الغاز في أوروبا الوسطى، فإن المصدر الوحيد هو روسيا. في الوقت الحالي تبلغ سعة التخزين لدينا ما يزيد قليلاً عن 50% من إجمالي قدرات التخزين، ونظرا للتقلبات الحالية في سوق الطاقة الأوروبية، توجد حاجة لشراء كميات إضافية، حوالي 700 مليون متر مكعب".

وتابع سيارتو: "درسنا فرص الشراء في الجزء الغربي من السوق، لكن اكتشفنا أنه من المستحيل تلبية هذه الحاجة بدون الروس".

وفي 21 يوليو 2022، أعربت هنغاريا عن رغبتها في شراء كميات إضافة من الغاز الطبيعي من روسيا، حينها صرح وزير الخارجية الهنغاري من موسكو بأن بلاده قررت شراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الإضافي.

وأثبت روسيا على مدى سنوات موثوقيتها كمورد للغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، لكن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو تؤثر على الإمدادات، علما أن روسيا في عام 2021 صدرت قرابة 155 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا.

المصدر: وكالات