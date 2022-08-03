حريق هائل يلتهم مستودع "أزون" في ضواحي العاصمة موسكو

اندلع حريق هائل في مستودع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، وتعود ملكية المستودع للشركة الروسية لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت "أزون" (OZON).

وبحسب بيانات أولية فقد تم إخلاء قرابة ألف شخص من المستودع المحترق في منطقة إيسترا بمقاطعة موسكو، وأفادت وكالة "تاس" نقلا عن مركز الرعاية الطبية الطارئة، بأن 6 أشخاص قد أصيبوا جراء الحريق.

فيما تداولات منصات تواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل شخص واحد في الحريق.

وامتد الحريق على مساحة 20 ألف متر مربع، وفقا لما أبلغته وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "نوفوستي".

يتبع..