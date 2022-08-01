"أرامكو" السعودية تستحوذ على شركة يزيد عمرها عن 150 عاما

أعلنت الشركة السعودية "أرامكو" عن توقيع اتفاق للاستحواذ على أنشطة "فالفولاين للمنتجات العالمية"، والتي تشمل زيوت المحركات وسوائل ناقل الحركة والمبردات ومنتجات أخرى لصيانة السيارات.

وقالت "فالفولاين"، إن الصفقة سوف تفصل منتجاتها العالمية عن أنشطتها المتعلقة بخدمات التجزئة، وتحولها إلى مزود خدمات سيارات فقط.

والشركة التي يزيد عمرها عن مائة وخمسين عاما، تشغل وتمنح امتيازات تشغيل لنحو 1700 مركز خدمة، ولها متاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتقديم خدمات تغيير الزيت وخدمات أخرى سريعة للسيارات.

ونوهت فالفولاين أيضا إلى أن الصفقة سوف تساعدها على تركيز أكبر على قطاع السيارات الكهربية. وتعد فالفولاين بالفعل أحد الموردين الرئيسيين لسوائل البطاريات لمصنعي السيارات الكهربية.

وقالت فالفولاين إنها تتوقع استخدام صافي عائدات عملية البيع والتي تقدر بنحو 2.25 مليار دولار لإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم، وخفض الديون والاستثمار في أعمال خدمات التجزئة.

وتخضع عملية إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية، والمتوقعة بنهاية عام 2022 أو أوائل العامل المقبل.

تعكف "أرامكو"، شركة النفط المملوكة للدولة السعودية، على توسيع أنشطتها في مجال التكرير في السنوات الماضية.

وقال محمد بن يحيى القحطاني، نائب رئيس "أرامكو" لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق: "يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولاين تماما مع إستراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من الزيوت الأساس حول العالم".

وبمجرد إتمام الصفقة، سوف يكون "لفالفولاين" اسمها التجاري الخاص على جميع خدمات البيع بالتجزئة على مستوى العالم، باستثناء الصين وعدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما ستمتلك "أرامكو" العلامة التجارية لفالفولاين لجميع استخدامات المنتجات عالميا.

وقالت فالفولاين إنها سوف تحصل على زيوت المحركات والمنتجات ذات الصلة من قطاع الاعمال الدولية عبر اتفاقية توريد طويلة الأجل.

المصدر: أ ب