 
مباشر
عاجل
بايدن: مستعدون للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار جديد للحد من الأسلحة

الكشف عن زيادة رواتب النواب الأردنيين

مال وأعمال

الكشف عن زيادة رواتب النواب الأردنيين
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj0w

كشف مصدر نيابي أردني لموقع "خبرني"، اليوم الاثنين، عن زيادة في رواتب النواب في الأردن بواقع 200 دينار أردني (حوالي 282 دولار).

ووفقا للمصدر فإن الزيادة جاءت كـ"بدل تنقلات" لتضاف على رواتب رئيس، وأعضاء مجلس النواب الأردني.

وقال المصدر إن الزيادة على الرواتب جاءت لكثرة تنقل النواب من المحافظات إلى العاصمة عمان، وذلك بعد الارتفاع الذي طال أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية، والشهر الحالي والأشهر القادمة.

المصدر: خبرني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان