الكشف عن زيادة رواتب النواب الأردنيين

كشف مصدر نيابي أردني لموقع "خبرني"، اليوم الاثنين، عن زيادة في رواتب النواب في الأردن بواقع 200 دينار أردني (حوالي 282 دولار).

ووفقا للمصدر فإن الزيادة جاءت كـ"بدل تنقلات" لتضاف على رواتب رئيس، وأعضاء مجلس النواب الأردني.

وقال المصدر إن الزيادة على الرواتب جاءت لكثرة تنقل النواب من المحافظات إلى العاصمة عمان، وذلك بعد الارتفاع الذي طال أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية، والشهر الحالي والأشهر القادمة.

المصدر: خبرني