"غازبروم" توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها أوقفت تسليم الغاز إلى لاتفيا اعتبارا من اليوم السبت 30 يوليو بسبب انتهاك شروط سحب الغاز.

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وقالت الشركة في بيان عبر "تلغرام": "اليوم أوقفت غازبروم إمدادات الغاز إلى لاتفيا وفق طلبية شهر يوليو، بسبب انتهاك شروط سحب الغاز"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أعلنت "غازبروم" الروسية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي-1"، اعتبارا من الأربعاء الماضي، وذلك بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب أعمال الصيانة.

المصدر: RT