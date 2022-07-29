لاتفيا تشتري الغاز الروسي من طرف ثالث وتحتفظ بـ "سر تجاري"

قال إيغارس كالفيتيس مدير شركة Latvijas gāze، إن مؤسسته تشتري مجددا الغاز الروسي ولكن ليس من شركة "غازبروم"، بل من مورد آخر وتسدد قيمته بالعملة الأوروبية الموحدة.

ولم يكشف المدير العام الطرف المورد لهذا الغاز، وتذرع بأن ذلك من الأسرار التجارية.

وأضاف في حديث للتلفزيون اللاتفي: "تشتري شركتنا حاليا الغاز من روسيا، ولكن المصدر ليس غازبروم لأننا لا نستطيع التسديد لها وفق شروطها. لدينا مورد آخر لهذا الغاز. ولن أكشف هذا المصدر لأن ذلك من الأسرار التجارية التي لا يجوز مناقشتها علنا".

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وشدد المدير العام على أن شركته، تدفع قيمة الغاز باليورو وليس بالروبل الروسي.

في وقت سابق من شهر يوليو، اعتمد برلمان لاتفيا تعديلات لقانون الطاقة تحظر شراء الغاز الروسي، وقال وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكيفيكس إن بلاده تعتزم الاستغناء عن قناة استيراد الطاقة هذه.

المصدر: نوفوستي