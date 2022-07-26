أسعار النفط تصعد لليوم الثاني على التوالي

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، أي أن مخاوف الإمدادات طغت على مخاوف الركود.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.66% إلى 98.31 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.81% إلى 107.05 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ