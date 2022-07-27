نقص الغاز في ألمانيا قد يؤدي إلى أزمة في ورق التواليت

صرح رئيس اتحاد جمعية مصنعي الورق في بافاريا، يورغن شالر، بأن نقص الغاز في ألمانيا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في إنتاج المنتجات الورقية، بما في ذلك ورق التواليت وتغليف الأدوية.

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وتابع شالر: "يدخل الورق في صناعة الكثير من المنتجات مثل الصحف وورق التغليف لتخزين المنتجات ونقلها، والأدوية المعبأة في علب من الورق المقوى، وعدد من منتجات النظافة، على سبيل المثال ورق التواليت. وفي سياق عدم الاستقرار الراهن، قد يتعرض أي من هذه السلع إلى أزمة".

وأشار رئيس اتحاد مصنعي الورق إلى أن إنتاج المنتجات الورقية يتطلب الكثير من الطاقة، حيث "يجب تجفيف الورق تماما"، ما يعني أن انخفاض إمدادات الغاز من روسيا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، لأنه مرتبط باستخدام هذا النوع من الوقود، مضيفا أن "هناك حاجة إلى الماء والكهرباء والتدفئة والموظفين لإنتاج الورق. وتلك تكنولوجيا تم تطويرها وتنسيقها والتعود عليها ولا يمكن تغييرها بسرعة".

وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن المزيد والمزيد من الشركات في البلاد تضطر إلى خفض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

المصدر: تاس