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إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين تبلغ مستويات تاريخية

مال وأعمال

إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين تبلغ مستويات تاريخية
Sputnik
صورة تعبيرية
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أفادت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم، بأن إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا" بلغ أمس مستوى قياسيا، حيث تجاوزت الشحنات إلى السوق الصينية الأحجام التعاقدية.

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وقالت شركة "غازبروم" الروسية في بيان: "24 يوليو 2022، تم تحديث السجل التاريخي للحجم اليومي لصادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز" قوة سيبيريا". تجدر الإشارة إلى أنه في شهر يوليو، تجاوزت الشحنات الكميات التعاقدية اليومية".

وأشارت إلى أن عمليات التوريد تتم في إطار عقد غاز طويل الأجل بين شركة "غازبروم" وشركة CNPC الصينية.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي

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