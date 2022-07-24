مزارعون إيطاليون يقيمون الخسائر المحتملة بسبب الحرارة المرتفعة

نقلت صحيفة "il Sole 24 Ore" عن تقديرات اتحاد المزارعين "Coldiretti" أن خسائر مجال الزراعة الإيطالية من موجة الحر والجفاف الحالية قد تبلغ 6 مليارات يورو.

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وبهذه الصورة تدل توقعات هذه المنظمة على أن إيطاليا قد تفقد 10% من قيمة إنتاجها الزراعي. وسابقا كان الاتحاد يتوقع وصول هذه الخسائر إلى 3 مليارات يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات المماثلة تقدمها أيضا رابطة المزارعين الإيطاليين التي هي أيضا تشير إلى خطر فقدان 10% من الناتج الداخلي الإجمالي لمجال الزراعة الذي يبلغ وفق تقديراتها 34 مليار يورو. اما اتحاد المصنعين "Confagricoltura" فيرى أن خسائر المجال الزراعي قد تصل إلى ملياري يويو أو 6% من تداوله الإجمالي.

وكان النصف الأول من العام الجاري الأكثر حرارة خلال التاريخ، وأظهر زيادة معدل الحرارة بمقدار درجتين، فيما انخفض حجم هطول الأمطار بمقدار 60% مقارنة مع مؤشر المعدل التاريخي.

وبهذا الصدد حذر اتحاد المزارعين الإيطاليين "Coldiretti" من أن حصاد القمح القاسي المستخدم في صناعة المعكرونة قد ينخفض بمقدرا 30%، وحصاد القمح اللين المستخدم في إنتاج الخبز – بمقدار 20%. وفي بعض المناطق قد تبلغ الخسائر 40%.

أما الذرة فتعد فخسائرها أسوأ: ففي المناطق الشمالية هالتي ي الأكثر تضررا من الجفاف من الممكن أن ينخفض ​​محصول الذرة إلى النصف. في هذا الصدد يصف الاتحاد توقيع صفقة القمح في اسطنبول والتي ستسمح باستئناف صادرات الذرة من أوكرانيا، بأنه "جرعة تنفس من الهواء". وبعد التوصل إلى تلك الصفقة المذكورة في تركيا قال الاتحاد إن ذلك سيسمح بتسليم 1.2 مليون طن من الذرة إلى إيطاليا.

المصدر: نوفوستي