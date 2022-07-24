فرنسا تفرض قيودا على استخدام المياه بسبب موجة الحر

أفادت قناة "BFMTV" بأن السلطات الفرنسية فرضت قيودا على استخدام المياه في 88 من أصل 96 منطقة من الجزء القاري للبلاد، وذلك بسبب موجة الحر والجفاف.

إقرأ المزيد

وأضافت القناة أن نقص المياه تشعر به منطقتا "Pays de la Loire" و"Poitou-Charentes" في غرب البلاد، أكثر من المناطق الفرنسية الأخرى.

وأشارت إلى أن سبب نقص المياه يعود إلى الطقس الجاف والحار بشكل غير طبيعي خلال الأسابيع الماضية، وكذلك قلة هطول الأمطار في الشتاء، مما لم يسمح بتجديد إمدادات المياه.

وقد حصل سكان 88 منطقة فرنسية حتى الآن على تحذيرات الجفاف الخطير وأوامر بتقييد استخدام المياه، التي تقضي، بما في ذلك، الحظر على سقي الحديقة خلال النهار.

وأشارت القناة إلى أن هذه الإجراءات أصبحت "ظاهرة استثنائية بهذا الحجم" في هذا الموسم، مضيفة أن "الآمال بتحسن الوضع في الأيام القريبة القادمة ضئيلة".

وتشهد فرنسا، مثل عدد من الدول الأوروبية الأخرى، في الأونة الأخيرة موجة حر غير طبيعي. وقال المتحدث باسم منظمة الأرصاد الجوية العالمية، روبرت ستيفانسكي، إن درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي ستستمر في الدول الأوروبية حتى منتصف الأسبوع القادم.

المصدر: نوفوستي