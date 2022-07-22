 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار
Sputnik
بورصة موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgxb

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011.

إقرأ المزيد
المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 0.5% للمرة الأولى منذ 2011
المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 0.5% للمرة الأولى منذ 2011

وبحلول الساعة 09:52 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر المقبل بنسبة 1.25% إلى 97.55 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.42% إلى 105.33 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار في ظل صعود اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011، وأدت قوة اليورو إلى تراجع الدولار الذي انخفض عن مستويات الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا