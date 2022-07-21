وسائل إعلام: بروكسل لن تدرج أكبر منتج التيتانيوم على الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الاتحاد الأوروبي لن يدرج شركة "أفيسما" الروسية على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن فرنسا وبعض الدول الأخرى عارضت إدراج "أفيسما"، وهي أكبر منتج التيتانيوم في العالم، خوفا من وقف صادرات التيتانيوم من روسيا ردا على ذلك.

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يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض 6 مجموعات من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

واتفق الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على الحزمة السابعة من العقوبات، التي تضم قيودا على شراء الذهب من روسيا وتوسيع قائمة السلع التي يحظر تصديرها لروسيا وفرض عقوبات شخصية ضد المزيد من الأفراد من روسيا.

المصدر: تاس