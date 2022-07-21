الاتحاد الأوروبي يقر استثناءات من عقوبات ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي على عدد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا، حيث استثنى التعاملات مع بعض الشركات الحكومية في مجال تجارة المنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول ثالثة.

وجاء ذلك بحسب وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.

وقالت الوثيقة: "من أجل تجنب أي تداعيات سلبية على الغذاء وأمن الطاقة في العالم، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الاستثناء للحظر المفروض على المعاملات مع عدد من الشركات المملوكة للدولة (الروسية) فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول ثالثة".

ورفعت دول الاتحاد الأوروبي أيضا، في إطار الحزمة السابعة من العقوبات، القيود المفروضة على توريد بعض السلع وتقديم الخدمات لصناعة الطيران الروسية.

كذلك أفاد المجلس في بيان صحفي، بأنه وافق على إجراءات تقييدية جديدة ضد روسيا، وسيتم نشرها قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد.

ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت حظر الذهب وضوابط تصدير جديدة وتجميد أصول مصرف "سبيربنك" و50 فردا وكيانا قانونيا جديدا في روسيا.

المصدر: نوفوستي