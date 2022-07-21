مؤشر البورصة الإيطالية يتراجع بنسبة 2.6% بعد إعلان دراغي استقالته

تراجع مؤشر البورصة الإيطالية، في تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 2.6% بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه يعتزم تقديم استقالته اليوم لرئيس البلاد.

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وأظهرت بيانات التداول أن مؤشر البورصة الإيطالية FTSE، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت موسكو، تراجع بنسبة 2.31% إلى 20856 نقطة.

وقبل ذلك سجل المؤشر تراجعا بنسبة 2.6% وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه يعتزم تقديم استقالته اليوم لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.

وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكدا عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره.

المصدر: RT + بلومبرغ