رئيس إيطاليا يقبل استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي

قبل الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وكلفه بترؤس حكومة تصريف أعمال.

وفشل مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، في التصويت على الثقة في حكومة دراغي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.

المصدر: وكالات