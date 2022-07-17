الناطق باسم الحكومة: تونس تقترض لتستهلك والمفاوضات مع صندوق النقد صعبة

قال الناطق باسم الحكومة التونسية إنه سيتم توجيه الأموال التي تسعى الحكومة للحصول عليها من صندوق النقد الدولي لإنجاز مشاريع جديدة منوها بأن تونس تضطر للاقتراض حتى تستهلك.

وأضاف الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، أن "هذه الأموال التي تسعى الحكومة للحصول عليها ستوجه أيضا لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فيها بهدف خلق الثروة وتحسين عيش التونسيين والبنية التحتية و الخدمات وتسديد الديون".

وشدد النصيبي في تصريح على القناة الوطنية الأولى تناقلته وسائل الإعلام، على أن "تونس تضطر للاقتراض حتى تستهلك وذلك بسبب دعم المحروقات والمواد الأساسية و أجور موظفي الدولة ونفقات المؤسسات العمومية التي لا تنجح في تغطية جميع حاجياتها في وقت كان من المفروض فيه أن تجلب موارد للدولة وهو ما يتطلب إصلاحا".

ووصف نصر الدين النصيبي المحادثات مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق قرض بالصعبة، قائلا إن الصندوق حذر جدا وذلك بسبب فشل تونس في تطبيق اتفاقين سابقين ما أدى إلى خسارتها شيئا من ثقة صندوق النقد الدولي.

المصدر: nessma.tv