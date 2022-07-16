العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الخليجي والتزويد الكهربائي

وقع العراق والسعودية، مساء الجمعة، اتفاقا بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي.

ومن شأن هذا الاتفاق الذي وقع أمس الجمعة، أن يهيء المزيد من أسباب استقرار تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات الشبكة الوطنية، ولاسيما في المواسم التي تشهد ارتفاع الطلب.



وجرى أيضا توقيع اتفاق ثان، يهدف إلى تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية من السعودية، وأن تصبح الشبكة الوطنية العراقية محورا لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا، ووقع الاتفاق وزير النفط عن الجانب العراقي، ووزير الطاقة عن الجانب السعودي.



وتأتي هذه الخطوات عشية انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية التي تنطلق أعمالها اليوم السبت، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي رفيع.

ووقع الاتفاق المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء عن الجانب العراقي، ووكيل وزارة الطاقة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن الجانب السعودي.

المصدر: pmo.iq