"طيران الإمارات" ترد طلبا لمطار هيثرو بلندن

قالت شركة الطيران الإماراتية "طيران الإمارات"، اليوم الخميس، إنها تخطط لتسيير رحلاتها كما هو مقرر من وإلى مطار هيثرو في لندن.

وشددت الشركة على أنها لا تخطط لخفض سعة رحلاتها، بعد أن هدد المطار باتخاذ إجراء قانوني إذا لم يتم تقليل عدد المسافرين.

ووصفت الشركة طلب مطار هيثرو بأنه "غير معقول وغير مقبول"، وقالت إن نقل بعض الرحلات من مطار هيثرو إلى مطارات أخرى في بريطانيا بعد إشعار قصير ليس بالأمر الواقعي.

وأعربت شركة طيران الإمارات في بيانها عن أسفها من السلطات في مطار هيثرو في لندن والذين أمهلوها 36 ساعة للامتثال لخفض سعة الرحلات وفقا لحسابات يبدو أنها تمت بعشوائية. وحتى إشعار آخر، تخطط طيران الإمارات لتسيير رحلاتها كما هو مقرر من وإلى مطار هيثرو.

وأضافت أن "خطاباتهم لم تقتصر على تحديد الرحلات الجوية التي يجب أن نطرد منها مسافرين دفعوا بالفعل ثمن تذاكرها، لكنهم هددوا أيضا باتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الامتثال. وهذا غير معقول وغير مقبول إطلاقا، ونحن نرفض هذه المطالب".

وقالت الناقلة الإماراتية، إنه في مطار هيثرو لديها خدمات للمناولة الأرضية والتموين والتي تديرها مجموعة "دناتا"، وهي جزء من مجموعة الإمارات، إذ إنها جاهزة تماما وقادرة على التعامل مع رحلاتها. لذا فإن جوهر المشكلة يكمن في الخدمات والأنظمة المركزية التي تقع على عاتق مشغل المطار.

وأوضحت: "والآن، ومع التجاهل الصارخ للمستهلكين، ترغب السلطات في هيثرو في إجبار طيران الإمارات على إلغاء رحلات لعشرات الآلاف من المسافرين الذين دفعوا ثمن التذاكر، وحجزوا أماكن الإقامة ضمن باقة عطلاتهم التي طال انتظارها أو رحلاتهم لرؤية أحبائهم. ويأتي ذلك في فترة الذروة الفائقة لموسم العطلات في المملكة المتحدة".

وقالت الناقلة الإماراتية إن 70% من ركابها من مطار هيثرو حجزوا مقاعدهم للسفر في رحلات تمر عبر دبي، ما يسلط الضوء على تأثير هذا القرار على عملياتها.

المصدر: صحيفة الخليج