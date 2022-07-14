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الدولار يواصل صعوده ويسجل أعلى مستوى أمام الين الياباني منذ نحو ربع قرن

مال وأعمال

الدولار يواصل صعوده ويسجل أعلى مستوى أمام الين الياباني منذ نحو ربع قرن
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت العملة الأمريكية ارتفاعها اليوم الخميس أمام العملات الرئيسية، وتجاوز الدولار أمام العملة اليابانية مستوى 139 ينا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر العام 1998.

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وبحلول الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 138.76 ين ياباني، وقبل ذلك سجلت العملة الأمريكية قراءة فوق مستوى 139 ينا وذلك للمرة الأولى منذ مطلع سبتمبر 1998.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام مجموعة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.79% إلى 108.81 نقطة.

وفيما يتعلق بالعملة الأوروبية الموحدة، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.54% إلى 1.0005 دولار، علما أن العملة الأوروبية تراجعت لفترة قصيرة دون مستوى 1 دولار، للمرة الأولى في 20 عاما.

المصدر: برايم

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