بكين: الولايات المتحدة ناقشت مع السلطات الصينية مسألة أسعار النفط الروسي

أكدت الصين أن نائب رئيس الوزراء ناقش سعر النفط الروسي مع الولايات المتحدة.

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وفي التفاصيل، أكدت شو جيويه تينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية في إفادة اليوم الخميس أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ناقش بالفعل مسألة تحديد سعر النفط الروسي مع وزير الخزانة الأمريكي خلال المحادثات في أوائل يوليو.

وقالت شو بهذا الشأن: "في الخامس من يوليو، أجرى نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية ليو خه مكالمة بالفيديو مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، طرح خلالها الجانب الأمريكي فكرة تحديد حد أقصى لسعر نفط البلد المعني".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد قالت في وقت سابق، إنها ناقشت خلال اجتماع افتراضي مع نائب رئيس الوزراء ليو خه احتمال تحديد سقف لسعر النفط الروسي، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على "مواصلة العمل" في هذا الاتجاه مع ممثل قيادة جمهورية الصين الشعبية.

هذا، وعقد الاجتماع بين يلين وليو خه في شكل افتراضي الأسبوع الماضي، ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ في السابق أن ممثلي البلدين ناقشوا فكرة تحديد "سقف" لأسعار النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي