الخارجية الأمريكية تحث الصين والهند للانضمام إلى "تسقيف" أسعار النفط الروسي

أعربت مولي مونتغمري، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، عن اعتقادها بأن الصين والهند يجب أن تكونا جزءا من صفقة مستقبلية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي

وقالت مونتغمري خلال إفادة خاصة الأربعاء، بشأن فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا: "إن الصين والهند مستوردتان للنفط الروسي، ويمكنني القول إننا نعمل بنشاط كبير مع الشركاء والحلفاء للمساعدة في تطوير اقتراح (للحد من سعر النفط الروسي)".

وذكرت المسؤولة الأمريكية أن الحد من أسعار النفط الروسي "فرصة للدول للقيام بشيء ما في المصلحة الدولية، للدفع أقل مقابل واردات الطاقة وتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية"، معتبرة أنه "لذلك يجب أن تكون الدول مهتمة".

المصدر: نوفوستي