الزراعة المصرية تكشف عدد أضاحي العيد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، في بيان لها، عن عدد الحيوانات التي تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى.

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وقالت وزارة الزراعة، إن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت على مدار أيام عيد الأضحى الـ3، حوالي 19623 رأسا من الأضاحي المختلفة: البقري، الجاموسي، الجمال، الأغنام، والماعز، واستقبلت المجازر خلال اليوم الأول من العيد حوالى 6514 أضحية، وفي اليوم الثاني حوالي 7812 أضحية، وخلال اليوم الثالث حوالي 5297 أضحية.

وأوضحت الوزارة أنه تم ذبح 12573 بقرة، و3074 جاموسة، و3379 خروفا، و423 معزة و165 جملا، خلال عيد الأضحى 2022، مشيرة إلى أنه تم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان والتيسير عليهم، خلال أيام العيد الـ3، تحت إشراف بيطري متكامل للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع والحفاظ على البيئة.

وأشارت إلى أن المجازر استقبلت عدد 165 رأسا من ذكور الجمال، خلال أيام العيد منها 62 جملًا في اليوم الأول و63 جملا في اليوم الثاني و40 جملا في اليوم الثالث.

المصدر: القاهرة 24