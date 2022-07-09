مصر تطرح 40 مليون جنيه من "الفكة" فى يوليو بمناسبة عيد الأضحى

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم طرح 40 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" خلال يوليو الحالي، بزيادة 10 ملايين جنيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وأوضح محمد معيط إلى أن هذه الزيادة تأتي لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

هذا وأشار وزير المالية المصري إلى أن "مصلحة الخزانة وسك العملة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال "الرقمنة"، واستحدثت العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية، على نحو يمكننا من طرح كميات إضافية من الفكة قبيل المواسم والأعياد".

من جهته، قال رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، اللواء حسام خضر: "إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من الفكة عبر احتياطي يكفى لمدة عام ونصف العام"، لافتا إلى أن "الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" للحصول على الفكة من العملات المعدنية المساعدة، والفلوس الجديدة التي يتم توفيرها لتقديمها عيدية".

المصدر: "اليوم السابع"