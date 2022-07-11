تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف بحدوث ركود اقتصادي وقيام الصين بفرض قيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا الأمر الذي سيؤثر على معروض الخام.

وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.71% إلى 103 دولارات للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.31% إلى 105.62 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ