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فندق "فور سيزونز" وسط موسكو يعلن تغيير اسمه ليصبح "أسطورة موسكو"

مال وأعمال

فندق
Sputnik
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أعلن فندق "فور سيزونز" (الفصول الأربعة) الواقع بالساحة الحمراء وسط موسكو عن تغيير اسمه ليصبح "أسطورة موسكو".

وقال أحد الموظفين في الفندق إن "اختفاء فندق فور سيزونز موسكو من الموقع التجاري لسلسلة الفنادق، سببه تغيير بعض الخصائص التقنية، حيث كان من الضروري إجراء تغييرات".

وأوضح المصدر ذاته أن لدى الفندق الآن موقعا الكترونيا جديدا، لكن لا يزال جزءا من علامة "فور سيزونز" التجارية.

وفي وقت سابق، اختفى فندق "فور سيزونز" موسكو من نتائج البحث على الموقع الرئيسي للعلامة التجارية، ويمكن الآن الحجز في الفندق عن طريق موقع "فندق موسكو" الحديث.

تجدر الإشارة إلى أن فنادق ومنتجعات "فور سيزونز" هي شركة كندية مقرها في تورونتو.

المصدر: كوميرسانت

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