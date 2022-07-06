الروبل يتراجع أمام الدولار في بورصة موسكو

واصلت العملة الأمريكية صعودها في بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وتم تداول الدولار في نطاق 64 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع.

وبحلول الساعة 12:24 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 1.82 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 62.79 روبل. وقبل ذلك من التعاملات تم تداول العملة الأمريكية فوق مستوى 64 روبلا.

فيما صعد سعر صرف العملة الأوروبية اليورو بواقع 75 كوبيكا إلى 64.30 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق، تحدث خبراء عن أن سعر صرف العملة الأمريكية نما في بورصة موسكو في ظل قيام جهة بشراء عملات أجنبية على نطاق واسع داخل روسيا، الأمر الذي دفع لتراجع العملة الروسية.

المصدر: RT + نوفوستي