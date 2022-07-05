تحالف روسي تركي إيراني لصناعة السيارات

كشف مسؤول إيراني عن مساع بين ممثلي الصناعة من روسيا وإيران وتركيا لصناعة سيارات بشكل مشترك، وفقا لما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، مشيرا إلى مزايا قوية يتمتع بها المشروع.

وقال رئيس الرابطة الإيرانية لمنتجي قطع غيار السيارات محمد رضا نجفي مانيش، إن ممثلي الصناعة من روسيا وإيران وتركيا أعربوا عن استعدادهم لتصميم وتصنيع السيارات بشكل مشترك.

وأضاف المسؤول الإيراني قائلا: "هناك إمكانات كبيرة للتعاون الثلاثي بين شركات صناعة السيارات ومصنعي قطع الغيار من الدول الثلاث".

ووفقا للمسؤول، اقترحت رابطة مصنعي السيارات وقطع الغيار في تركيا إنشاء كونسورتيوم ثلاثي بمشاركة الصناعيين الإيرانيين والروس والأتراك لتطوير وتصنيع سيارات الركاب.

وعن آفاق المشروع، أشار المسؤول إلى أن الدول الثلاث تمتلك سوقا مناسبة لمنتجاتها، إذ يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة، إلى جانب ما لا يقل عن 800 مليون في المنطقة المجاورة، وقال: "بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا (والعقوبات الغربية) تتزايد الحاجة إلى صناعة السيارات الروسية وتصنيع قطع الغيار بالتعاون مع إيران لذلك يمكن تنفيذ هذه الفكرة في القريب العاجل".

وفيما يتعلق بمزايا المشروع، أفاد رئيس الرابطة الإيرانية لمنتجي قطع غيار السيارات بأنه يمكن توريد جميع القطع اللازمة لإنتاج السيارات من قبل الدول الثلاث وعدم الحاجة لاستيرادها من دول أخرى، أي ليست هناك حاجة لعملات أجنبية، إلى جانب توفر أسواق مناسبة لتسويق السيارات المنتجة.

وأضاف المسؤول أن تركيا تمتلك إمكانات جيدة جدا في مجال إنتاج قطع الغيار، فيما تتمتع روسيا بقدرات تقنية وتكنولوجية عالية، خاصة في مجال المركبات الثقيلة، فضلا عن توفر المصانع وخطوط الإنتاج لتجميع المركبات المختلفة في إيران إلى جانب القدرة على التصميم.

المصدر: ارنا