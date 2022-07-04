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صحيفة: مؤسسات صناعية قد تتوقف عن العمل في بريطانيا الشتاء المقبل لنقص الوقود

مال وأعمال

صحيفة: مؤسسات صناعية قد تتوقف عن العمل في بريطانيا الشتاء المقبل لنقص الوقود
Legion-Media POOL VLAD VANDERKELEN/Belga/Sipa USA
صورة من الأرشيف
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أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن العديد من المؤسسات الصناعية في المملكة المتحدة قد تتوقف عن العمل في الشتاء في حال توقف إمدادات الغاز الروسي.

وحسب الصحيفة، فإن أكبر مستهلكي الطاقة في بريطانيا يخططون لتحذير الحكومة من أنه مع حلول الموسم البارد قد تتوقف بعض المصانع على خلفية نقص الوقود وبسبب إجراءات السلطات للحد من استهلاكه.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار التوريدات يتسم بأهمية حيوية بالنسبة لبعض الصناعات.

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ويقول المراقبون إن أعضاء الحكومة البريطانية كانوا حتى الآن يقللون من شأن قضية توريدات الطاقة.

وأعرب الخبراء عن قلقهم، حيث كانت لندن تشتري كميات إضافية من الوقود من الدول الأوروبية في وقت سابق. والآن يخطط الاتحاد الأوروبي لتقليص استهلاك الغاز تحسبا لوقف التوريدات من روسيا.

يذكر أن الدول الأوروبية قد أعلنت عزمها تقليص اعتمادها على توريدات المحروقات من روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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