الغاز يتجاوز الـ1800 دولار في أوروبا

ارتفع سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات يوم الاثنين ليتجاوز الـ1800 دولار للألف متر مكعبة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس الفائت.

ووفق بيانات بورصة ICE اللندنية، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس في مركز TTF في هولندا، 1804.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبشكل عام، ارتفعت تكلفة الغاز بأكثر من 13% منذ بداية التداول.

وفي مطلع مارس 2022، سجلت أسعار الغاز في أوروبا 4 مرات متتالية مستويات تاريخية، وجاء ذلك بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، ففي 7 مارس الماضي سجلت أسعار الغاز 2560.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعقب ذلك تراجعت الأسعار وفي 6 يونيو 2022، لأول مرة في 3 أشهر، انخفضت أسعار الغاز إلى أقل من 900 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: تاس