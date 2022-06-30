شركة سجائر مشهورة توقف نشاطها في مصر

قالت مدير إدارة العلاقات الخارجية والحكومية بشركة بريتيش أمريكان توباكو ماريانا عزيز، إن الشركة قررت وقف عملياتها في مصر، مما يعني ووقف استيراد وتصنيع منتجاتها في السوق المصرية.

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وتنتج الشركة سجائر دنهل وكينت ولاكي سترايك وروثمان، وبال مال وفايسروي.

وأضافت: "الشركة العالمية تراجع أعمالها وعملياتها، وبعد التقيميم التجاري الطويل الأجل للأعمال في مصر، قررت الشركة الأم اتخاذ إجراءات نحو وقف نشاط الشركة في مصر، اليوم وبدء عملية التصفية".

وبحسب مدير إدارة العلاقات، ستتوقف الشركة عن استيراد علامتها التجارية وتصنيعها محليا في مصر اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت أن الشركة تتفاوض وتتناقش مع العاملين المتضررين بها، وأنه تم إخطار الشركة الشرقية للدخان بهذا القرار.

وكانت الشركة تصنع منتجاتها في مصانع الشرقية للدخان، وتستورد بعض المنتجات الأخرى من مصانعها في الخارج.

المصدر: مصراوي