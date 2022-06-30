حريق ضخم لمصنع للكيميائيات في الهند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اندلاع حريق ضخم في مصنع للكيميائيات في الهند، ووفقا للمعطيات فإن الحريق اندلع في 28 يونيو 2022 في مدينة تارابور الهندية.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن السكان سمعوا قبل ذلك سلسلة من الانفجارات. وبحسب السلطات الهندية فإنه لم يصب أحد في الحادث.

كذلك أشارت التقارير إلى أن السكان المحليين اشتكوا من صعوبة في التنفس بسبب الدخان الكيميائي الصاعد من المصنع.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الحريق اندلع في شركة Premier Intermediate Chemical Company، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات عن سبب الحريق فقد أشارت بعض التقارير إلى أنه اندلع بسبب المخزون الكبير من المواد القابلة للاشتعال المحفوظة في المصنع.

المصدر: وسائل إعلام هندية