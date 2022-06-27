الكرملين يعلق على عزم الغرب حظر الذهب الروسي

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تهديدات الغرب بحظر الذهب الروسي، وأفاد بأنه إذا فقدت إحدى الأسواق جاذبيتها، فهناك أسواق أخرى.

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وقال المسؤول الروسي للصحفيين اليوم الاثنين، إن "سوق المعادن النفيسة عالمية، إنها كبيرة جدا وضخمة ومتنوعة للغاية. وكما هو الحال مع جميع السلع الأخرى، إذا فقدت إحدى الأسواق جاذبيتها بسبب قرارات غير مشروعة فيمكن إعادة التوجيه إلى حيث يوجد طلب على السلعة وأنظمة اقتصادية مناسبة وشرعية".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس إمكانية فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا، وقبل ذلك أفادت حكومة المملكة المتحدة، أنها مع الولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو.

المصدر: نوفوستي