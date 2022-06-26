الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لدراسة إمكانية فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا، وأضاف أنه من المهم ألا تضر العقوبات باقتصاد الاتحاد الأوروبي.

صرح بذلك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع بقلعة إلماو في ولاية بافاريا الألمانية.

وقال ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يحذو حذو الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا بفرض حظر على استيراد الذهب من الاتحاد الروسي، إن الاتحاد مستعد لدراسة هذا الإجراء إذا كان ذلك لا يلحق ضررا بالاقتصاد الأوروبي.

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق، أن بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو ردا على عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس